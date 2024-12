Messina e le scelte cruciali sui porti dello Stretto

Da un lato, la nomina del nuovo presidente dell’Autorità di sistema. Dall’altro, l’inizio di un’ampia riflessione sugli effetti che la riforma della portualità e della logistica italiane, “in itinere”, avrà sui porti dello Stretto.

Saranno, le prossime, settimane cruciali. Tra gennaio e febbraio, come ribadito dal viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi, si procederà alla scelta dei vertici delle nove Autorità di sistema portuale che sono commissariate (come la nostra) o i cui presidenti hanno terminato il loro mandato. Ma non si tratta solo di riempire caselle, che fanno parte di un complesso “mosaico”, la selezione e la decisione finale da parte del ministero dei Trasporti, guidato dal vicepremier Matteo Salvini, non potranno non tener conto proprio di quella riforma, le cui linee portanti sono state presentate e discusse durante la recente riunione del Cipom, il Comitato interministeriale per le Politiche del Mare, presieduto dal ministro Nello Musumeci.

«Pianificazione, coordinamento integrato, sostenibilità ed efficienza sono i pilastri su cui erigere un nuovo modello di “governance” indirizzato a linee guida comuni, coordinamento delle concessioni e armonizzazione dei Piani regolatori portuali», è stata la premessa di Rixi. E come si era già paventato da tempo, il Governo sembra essere intenzionato a creare una società a controllo pubblico col compito di gestire gli investimenti e di rappresentare il sistema portuale italiano a livello internazionale, «con un ruolo fondamentale nel rafforzamento della sua proiezione globale». Una nuova visione, dunque, che, secondo Rixi, «mira a rendere i porti italiani più moderni, sostenibili e capaci di rispondere alle sfide globali del settore, con una strategia che affronti la concorrenza dei porti del Nord Africa, del Mediterraneo Orientale e del Nord Europa.». Nel corso della seduta del Cipom, sono stati affrontati anche altri temi come quelli relativi ai dragaggi, alle Aree marine protette e alle Zone economiche esclusive.