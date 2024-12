Maltempo, a Messina prosegue la scia dei disagi: ancora alberi crollati

La forte ondata di maltempo dei giorni scorsi si è portata dietro una scia di disagi che fanno sentire i loro effetti anche in questo fine settimana di temperature più miti. Gli interventi per il crollo di alberi e rami strappati dalle forti raffiche di vento, che hanno soffiato forte tra le giornate del 23 e del 24 dicembre, sono continuati anche ieri, nonostante la giornata di sole. I vigili del fuoco sono intervenuti a Curcuraci per mettere in sicurezza un albero pericolante in un terreno privato ma vicino alla strada. È intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale. Un intervento di routine per i vigili del fuoco che mette in evidenza la questione della stabilità degli alberi in alcune zone della città. Sono ancora piegati sul marciapiede alcuni alberelli piantati sulla via Orso Corbino e piegati dalle raffiche di vento della vigilia di Natale. Da giorni sono stesi sulla strada insieme ai numerosi rifiuti di ogni genere che lastricano il marciapiede per un lungo tratto.