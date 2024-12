Capodanno ‘25 in Piazza Duomo a Taormina: l’evento affidato a una cooperativa

Mancano ormai due giorni all’ultimo dell’anno e la città si prepara a vivere il conto alla rovescia con l’evento clou del vasto programma “Natale a Taormina-Accendi i tuoi sogni”, stilato dall’amministrazione comunale in occasione delle festività di fine anno.

La serata denominata “Countdown aspettando il 2025” chiuderà infatti il 2024 e intratterrà cittadini e visitatori per dare il benvenuto al nuovo anno. L’appuntamento è in piazza Duomo a partire dalle 23.

L’organizzazione dell’evento è stata assegnata due giorni fa dal Comune alla società cooperativa “I.T.C. XXIV Maggio” con sede a Taormina, con un affidamento diretto avviato per l’importo a base d’asta di 30.000 euro oltre Iva al 22%: in riscontro alla richiesta di offerta la cooperativa ha presentato una proposta con un ribasso dello 0,01% per un importo contrattuale pari a 29.997 euro (ossia tre euro in meno) oltre Iva al 22% pari a 6.599 euro, per una spesa complessiva di 36.596 euro.

La “I.T.C. XXIV Maggio Società cooperativa” è attiva dal 2014 con sede nella frazione Trappitello e gestisce l’Istituto tecnico-commerciale paritario “XXIV Maggio 1915”, avendo come attività prevalente quella di istituto paritario di istruzione secondaria e come oggetto sociale la formazione professionale, l’orientamento e l’istituzione di corsi scolastici , universitari e parauniversitari. Alla Camera di Commercio non risulta tra le attività svolte l’organizzazione di eventi e ha suscitato curiosità la scelta di un operatore che si occupa di scuola e formazione per organizzare una manifestazione pubblica, anche se non è la prima volta che ciò accade in città, visto che ha avuto ruoli già nel countdown del 31 dicembre 2022, nel carnevale 2019 e nelle manifestazioni natalizie dal 2018 al 2020, tanto che il Comune ha evidenziato nella determina di affidamento siglata dal responsabile dell’Area Amministrativa, il segretario comunale Giuseppe Bartorilla, che «ha già espletato il servizio di organizzazione di eventi con professionalità ed è in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali».