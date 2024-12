Santa Lucia del Mela: avanza il programma di riqualificazione del centro storico

Prosegue il programma di rigenerazione del centro storico. Sono stati ultimati, secondo cronoprogramma, i lavori di riqualificazione della pavimentazione del primo tratto della via Gesù e Maria, alle spalle della storica fontana di piazza Margherita. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento delle condotte, idrica e fognaria, e la collocazione della nuova pavimentazione in pietra di Mirto. Si tratta della piazzetta che si trova alle spalle della fontana storica di piazza Borgo, quest’ultima restaurata due anni fa ed inaugurata il 13 dicembre 2022. Le opere realizzate si inquadrano quindi in un più ampio quadro di recupero dell’abitato. Il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale, redatto dall’Ufficio tecnico comunale nell’agosto 2024, ha previsto dunque la riqualificazione del primo tratto della via, in pieno centro storico, mediante la posa della nuova pavimentazione e la sostituzione integrale dei sottoservizi.

I lavori sono stati finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con il decreto ministeriale numero 65 del 5 giugno scorso per l’importo complessivo di 78.100 euro nell’ambito del Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni. Responsabile unico del procedimento dell’intervento il geometra Matteo Cardullo, l’impresa esecutrice dei lavori è stata la M&M Costruzioni di Motta Domenico e C. snc. A seguire le opere invece l'Ufficio tecnico comunale guidato dall'ingegnere Letterio Lipari. La consegna dei lavori è stata effettuata il 18 settembre e gli stessi sono stati ultimati prima della fine dell’anno.