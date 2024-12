Messina, la scalinata di via Leopoldo Nicotra sarà intitolata al maestro Carletto Scuderi

Cerimonia di intitolazione domenica alle 11 della scalinata di via Leopoldo Nicotra (adiacente al Palatracuzzi) al maestro Carletto Scuderi, musicista e arrangiatore scomparso nel 1997. Sarà collocata una targa commemorativa. Scuderi, nato nel 1922 da genitori entrambi musicisti, fu uno dei personaggi simbolo della "dolce vita" messinese e in 50 anni di attività diresse numerose orchestre e fu organizzatore di numerosi spettacoli e manifestazioni. In una città e in una provincia che riprendevano faticosamente vita dopo i bombardamenti, le sue serate che iniziavano sempre con le note del brano "Perché" animarono locali come il Miramare, Granatari, il Sesto Acuto, la Giara, l'Irrera a Mare.

Il figlio Dino ha seguito le orme paterne diventando compositore, direttore d'orchestra e componente di diversi gruppi musicali, dai Kunsertu ai De Novo. Ha scritto le musiche e i testi di diversi musical di successo.