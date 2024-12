Incidente a Strongoli: perde il controllo e si capovolge con l'auto. Ferita una donna di 62 anni

Incidente questa mattina in contrada Monaco a Strongoli: a capovolgersi una Fiat Punto SX che per cause da accertare è finita fuoristrada in un canale di scolo. L’intervento dei vigili del fuoco è valso all’estrazione della donna di 62 anni di Strongoli alla guida della vettura, che dopo lo schianto aveva problemi ad uscire dall’abitacolo, vista anche la posizione dell’auto. La donna è stata consegnata alle cure del 118 per il successivo trasporto in ospedale, i vigili del fuoco del distaccamente di Cirò Marina procedevano alla messa in sicurezza del veicolo e della zona circostante. Sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri.