Il sistema di premialità all'Atm di Messina, i sindacati all’attacco: «Preoccupati per i lavoratori»

Sono preoccupati per la situazione che vivono i lavoratori all’interno dell’azienda, a non convincere soprattutto è il sistema di premialità. «Non è una questione economica ma di principio» ripete Mariano Massaro, segretario generale del sindacato Orsa, che insieme a Lillo D’Amico, segretario provinciale Fit Cisl e Concetto Pirri, segretario Provinciale Faisa Cisal hanno fatto il punto della situazione all’Atm auspicando che con la neo presidente dell’azienda trasporti Carla Grillo, alla quale riconoscono un’apertura al dialogo e all’ascolto, si arrivi ad un cambio di passo nei rapporti tra azienda e sindacati.

Tuttavia pensano che occorre fare ancora di più per scardinare quello che definiscono un “feudo”. Punto di partenza è il contratto integrativo di secondo livello che non ha convinto del tutto una parte del sindacato. Dubbi sul sistema di premialità che, secondo il sindacato, non porterebbe vantaggi ai lavoratori. Ad ascoltarli, nella sede della Fit Cisl di via Alessio Valore, oltre ad alcuni lavoratori anche i consiglieri comunali Felice Calabrò e Alessandro Russo. «Abbiamo approvato in parte il contratto di secondo livello dicendo si a 20 punti su 23 per una questione di principio, perché ci sono alcuni diritti come quelli relativi ai permessi per la “104” e il congedo parentale che, secondo noi, non vengono riconosciuti» spiega Lillo D’Amico, segretario provinciale della Fit Cisl.