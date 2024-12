Capo d’Orlando, Villa Piccolo e la sua foresteria non andranno a privati

Villa Piccolo di Calanovella e l’adiacente foresteria intitolata a Bent Parodi non andranno a privati.

Il presidente della fondazione, l’avvocato Andrea Pruiti Ciarello riuscirà a salvarli dal gravame del pignoramento cui erano stati sottoposti a causa di alcuni debiti e naturalmente dalla relativa asta pubblica.

«Grazie all’interessamento degli onorevoli Bernardette Grasso e Pino Galluzzo e all’impegno del governo siciliano è stato approvato un emendamento nella legge finanziaria regionale, che consentirà alla Regione di acquisire alcune opere pittoriche dell’importante collezione degli “Acquerelli Magici” del barone Casimiro Piccolo di Calanovella, opere che recentemente il prof. Vittorio Sgarbi aveva voluto ospitare in una mostra internazionale a Sutri , in omaggio alla grandezza artistica del barone orlandino».