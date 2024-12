Rassegna stampa 27-12-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Messina e i 10 buoni propositi per il 2025

Messina, Capo Peloro a grandi passi verso la Bandiera Blu

Un luogo per non dimenticare la grande tragedia del terremoto di Messina: domani l’inaugurazione di “Largo 28 dicembre 1908”

IN EVIDENZA

Scuola in Sicilia, tra tagli e polemiche: 23 autonomie “cancellate”

Giovane donna presa a testate per un parcheggio: operaio denunciato a Itala

IN PROVINCIA

Taormina, l’imperativo è destagionalizzare: il piano di De Luca per alberghi aperti anche d’inverno

Parco Eolie a Barcellona: altri investimenti privati con riqualificazione di aree pubbliche

Capo d’Orlando, tratto di “113” ad alto rischio: il Consiglio scende in campo