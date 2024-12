Parco Eolie a Barcellona: altri investimenti privati con riqualificazione di aree pubbliche

La Giunta Calabrò, su proposta dell’assessore al patrimonio comunale, ha adottato un atto di indirizzo rivolto al responsabile dei due settori tecnici, ingegnere Alessandro Sapienza, per la “proposta di l'adozione del parcheggio, dell'area verde e delle aree limitrofe per la riqualificazione e manutenzione delle stesse ad uso pubblico in via Filicudi a Barcellona. La proposta dell’adozione delle aree di proprietà comunale proviene dal noto gruppo commerciale Fratelli Arena S.r.l. con Sede legale in Valguarnera Caropepe, che si insedierà con uno dei suoi marchi commerciali del Gruppo nisseno, nel Parco commerciale Eolie, dove già operano Scarpinando e Tigotà, ubicato tra la via Eolie e via Filicudi, in contrada Saia d’Agri, a poca distanza dai caselli dell’A20 di Barcellona.

La proposta di concessione del parcheggio, dell'area verde e delle aree limitrofe per la riqualificazione e manutenzione delle stesse ad uso pubblico, in via Filicudi angolo via Eolie, è stata richiesta per effettuare i lavori di sistemazione come da progetto presentato. La società Fratelli Arena si assumerà i costi dei lavori per la nuova sistemazione, per creare un parco giochi, oltre all'onere della manutenzione e della gestione dell'area, senza nessun costo per l'ente. La delibera di giunta, che contiene l’atto di indirizzo per gli uffici tecnici, è stata resa esecutiva. L’attuale area comunale interessata non è utilizzata e versa in stato di abbandono. Tuttavia, con le zone adiacenti, già accoglie un sistema integrato di attività commerciali poste fra loro in continuità ed il complesso è in via di ampliamento attraverso progetti in fase di realizzazione di ulteriori attività commerciali e può ulteriormente contare sulla valorizzazione di aree disponibili. E come si legge nella delibera di Giunta vi “è volontà di questa amministrazione di dare corso all’iniziativa per incentivare le attività economiche con riflessi anche nel campo occupazionale”. È stato così ritenuto necessario impartire un atto di indirizzo al dirigente dei due Settori tecnici comunali. L’apertura del nuovo Punto vendita di uno dei marchi detenuti dalla società Fratelli Arena nell’ambito del Parco commerciale Eolie, non è la sola novità.