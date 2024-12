Otto per mille, lo Stato assegna fondi a Milazzo, Mistretta e Letojanni

Nove Comuni siciliani, tre nella provincia di Messina sono presenti nella graduatoria pubblicata dal ministero dell’Istruzione e del Merito che assegna le risorse della quota statale 8 per mille per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici ad uso scolastico. Le graduatorie, stilate sulla scorta delle progettualità presentate a seguito dell’Avviso dello scorso agosto, sono state suddivise in aree geografiche (Nord, Centro e Isole). E per la Sicilia ad ottenere le risorse (l’importo massimo erogabile ammontava a 400 mila euro) sono stati i Comuni di Mazara del Vallo, classificatosi al primo posto con 80 punti e beneficiario di 400 mila euro; Canicattini Bagni (236 mila euro), Ragusa (400 mila euro), Mistretta (400 mila euro), Riposto (400 mila euro), Milazzo (400 mila euro), Letojanni (265 mila euro), Catania (400 mila euro) e Biancavilla (400 mila euro). In tutto 19 le municipalità che hanno superato la rigida selezione ministeriale che ha attribuito dei punteggi ai progetti presentati. A livello nazionale sono stati 64 gli interventi finanziati per un totale di 22 milioni di euro donati dagli italiani per questi obiettivi in sede di dichiarazione dei redditi.

Da un’elaborazione del Centro Studi Enti Locali è emerso che il 60% di questi fondi (13,3 milioni di euro) è stato destinato a 35 Comuni ubicati nelle regioni del Mezzogiorno e nelle isole. Il 33%, pari a 7,2 milioni, è confluito nel settentrione e sarà utilizzato per migliorare le condizioni di 25 scuole. Infine, il 6% del totale (circa 1,4 milioni di euro), è stato assegnato a quattro scuole del centro Italia, una toscana e tre laziali. Adesso però occorre accelerare perché i tempi del cronoprogramma sono abbastanza stretti. Dopo la pubblicazione del decreto, infatti, il Ministero ha inviato ai Comuni ammessi la comunicazione di avvenuto finanziamento nonché le modalità per la rendicontazione degli interventi. I lavori dovranno essere ultimati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie definitive e la rendicontazione dovrà essere conclusa entro 3 mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori.

A Milazzo il finanziamento di 400 mila euro sarà utilizzato per la messa in sicurezza dell’immobile che ospita la Scuola primaria “Carrubaro” appartenente all’istituto Comprensivo Terzo.

L’edificio presenta criticità in numerosi elementi strutturali interni ed esterni, e in particolare quelli che risultano più esposti agli agenti atmosferici. «Da qui – si legge nella relazione presentata – la necessità di un intervento strutturale dell’edificio finalizzato sia a ripristinare e adeguare le capacità di resistenza delle strutture portanti, risanando le parti ammalorate. Anche gli infissi esterni presenti sono vetusti e non permettono certamente un comfort termico ottimale all’interno della struttura».

«La scuola è stata realizzata negli anni ’80 e quindi necessita di essere adeguata anche ai nuovi standard di sicurezza – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Santi Romagnolo – . Da punto di vista tecnico l’intervento che andremo ad effettuare con queste risorse riguarda essenzialmente l’adeguamento strutturale di alcuni pilastri e il rafforzamento di travi, soffitti e controssoffitti. Saranno anche migliorate le prestazioni termiche delle pareti interne ed esterne dell’edificio con sistema a cappotto di canapa. Chiaramente durante la fase dei lavori il Comune garantirà la continuità didattica con altre soluzioni provvisorie attraverso utilizzo di aule disponibili presso gli altri due Istituti Comprensivi presenti sul territorio».