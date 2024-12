Messina e i 10 buoni propositi per il 2025

A Natale si è tutti più buoni, si dice. Magari non sempre ci si riesce, ma sulla carta è così. E a Natale si è particolarmente generosi con i buoni propositi per il futuro a breve e medio termine, i quali partono tutti, manco a dirlo, con l’anno che verrà. Messina di buoni propositi per il 2025 ne ha parecchi, del resto anche il prossimo anno, come quello che si sta per concludere, sarà costellato di cantieri – alcuni ancora ipotetici, altri pressoché immediati – e di passaggi cruciali per future trasformazioni. Ne abbiamo scelti dieci, di questi buoni propositi, immaginandoli scritti nero su bianco in una delle letterine infilate dentro la grande cassetta della posta per Babbo Natale che fa mostra di sé nel cuore dell’isola pedonale di viale San Martino. Isola pedonale che, peraltro, in questo decalogo dell’anno che sta per iniziare, ha già un proprio spazio.

I tre passi per il waterfront Il 2025 dirà molto su come e quanto Messina riuscirà a riconquistare del suo affaccio a mare. Ci sono tre passi importanti previsti per l’inizio dell’anno. Il primo, già a gennaio, sarà la firma del protocollo d’intesa tra Comune e Rfi per la cessione del diritto di superficie per 99 anni dell’immensa area (55 mila metri quadrati) dell’ex Officina grandi riparazioni delle Ferrovie dello Stato, a Gazzi. Da qui – e dalla riqualificazione dell’ex Macello, i cui lavori entreranno nel vivo proprio nel 2025 – partirà la grande trasformazione urbana del Piau, il piano particolareggiato che ridisegna il waterfront dalla zona sud fino all’area della stazione centrale. Parte integrante e fondamentale sarà la nuova via Don Blasco, i cui ultimi due step si dovrebbero concludere, salvo imprevisti, nel primo semestre del 2025. È ormai imminente il completamento dei lavori nel tratto di via Santa Cecilia, in parte già asfaltato, poi toccherà all’ultimo miglio: verrà chiuso il ponte che dal cavalcavia Cannizzaro conduce alla via don Blasco, in quanto il piccolo viadotto sarà demolito e ricostruito (tempo previsto, 5 mesi). Terzo tassello di questo mosaico, non meno importante: la bonifica di Maregrosso, con la demolizione di 13 fabbricati la cui concessione demaniale non è più attiva da anni e senza i quali sarà concretamente liberato l’accesso alla spiaggia del centro città.