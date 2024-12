Il grande cuore di Milazzo: un dono per i marittimi che restano lontani dalle famiglie a Natale

Il Comitato Territoriale del Welfare della Gente di Mare di Milazzo ha organizzato una significativa iniziativa di solidarietà in favore dei marittimi imbarcati sulle navi in sosta nella rada del porto di Milazzo. I membri del Comitato hanno voluto portare un gesto di vicinanza e sostegno a quei lavoratori che, lontani dalle loro famiglie, trascorrono il Natale e le altre festività in mare.

Circa 70 pacchi natalizi, contenenti prodotti alimentari e altri beni di prima necessità, sono stati distribuiti a bordo delle navi, come segno di apprezzamento e solidarietà verso gli equipaggi.

Un'iniziativa che ha visto coinvolti numerosi attori locali, in particolare la Capitaneria di Porto di Milazzo, l’Amministrazione comunale; l’Associazione Stella Maris, la Delegazione Diocesana dell’Apostolato del Mare di Messina, la cappellania del porto. Tutti insieme, si sono recati a bordo di tre navi cisterna, ancora in rada dopo il periodo di maltempo dei giorni scorsi, grazie alla preziosa collaborazione della Corporazione dei Piloti del Porto di Milazzo, che ha messo a disposizione le proprie unità navali.