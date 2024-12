Guidava senza patente e nascondeva droga in casa: 21enne arrestato a S. Agata Militello con la compagna

In arresto due santagatesi di 21 e 55 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A notare uno dei due giovani, mentre era alla guida di un'auto per le vie del paese, una pattuglia della Polizia di Sant'Agata Militello nel corso di un servizio di perlustrazione. Gli agenti, essendo già a conoscenza del fatto che non avesse patente di guida (ragion per cui era già stato segnalato alle Autorità Amministrativa e Giudiziaria più volte), ha deciso di sottoporre a controllo il veicolo e di perquisirlo.

E' stato così rinvenuto un piccolo involucro contenente sostanza stupefacente e pertanto gli agenti hanno deciso di effettuare una perquisizione nell’abitazione che il giovane condivide con la propria compagna di 55 anni.

Lì sono stati rinvenuti circa 255 grammi di cocaina, di cui parte già divisa in singole dosi e pronta ad essere ceduta sul mercato, oltre a 26 grammi di hashish e materiale utile per il confezionamento. Il quantitativo sequestrato avrebbe fruttato sul mercato locale oltre 50.000 euro.