Giovane donna presa a testate per un parcheggio: operaio denunciato a Itala

Movimentato episodio ad Itala Marina durante la “Notte Bianca”, evento organizzato nei giorni scorsi in occasione delle festività natalizie dai commercianti locali, dove una giovane donna è stata improvvisamente aggredita e ferita da un uomo.

Si tratta di una trentenne casalinga del luogo che, in seguito a quanto avvenuto, ha riportato gravi ferite al volto, mentre l’aggressore L.S., di 40 anni operaio di Scaletta Zanclea, è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria.

Dai primi accertamenti è emerso che la giovane donna mentre passeggiava assieme ad alcuni amici lungo la Via Roma della località ionica, dove erano stati allestiti alcuni stand in occasione della “Notte Bianca”, è stata aggredita dall’operaio scalettese con il quale pare che, nei giorni scorsi, abbia avuto un diverbio per il parcheggio dell’auto. Nell’animata discussione che ne era scaturita, fra i due sarebbero volate parole grosse. Essendoci quindi un conto in sospeso, non appena l’operaio scalettese, che anch’egli si era recato ad Itala Marina per trascorrere la serata, ha notato la donna, senza tanto tergiversare si è avvicinato e con una violenta testata l’ha colpita in pieno volto, lasciandola tramortita.