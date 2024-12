L'Acr Messina pensa al mercato: primo passo il nuovo direttore sportivo

Il primo nodo da sciogliere è quello del nuovo direttore sportivo a cui affidare le chiavi del mercato di riparazione, necessario e indispensabile per consentire al club di ottenere la salvezza diretta. Una figura indispensabile che, oltre ad inviduare i profili adatti al Messina, dovrà gestire lo spogliatoio e tutte le dinamiche conseguenti. Lo farà, di concerto, con il tecnico Giacomo Modica che salterà la prima del 2025 contro il Cerignola a causa della squalifica di un turno comminatagli dal giudice sportivo, insieme ad una sanzione di 500 euro, dopo l'espulsione di Potenza. Contro i pugliesi, al suo posto, ci sarà il secondo Maurizio Miranda. Il nuovo direttore sportivo avrà anche il compito di sfoltire l'organico ed agevolare l'uscita di quanti non rientrano più nei piani societari. Questo l'indirizzo di massima che sarà seguito dopo un incontro che dovrebbe tenersi sabato alla ripresa della preparazione o nei giorni immediatamente successivi perchè non c'è molto tempo da perdere.

La lista degli epurati è molta lunga, in tanti hanno deluso mentre altri non sono ancora in grado di giocare stabilmente in serie C e in una piazza che mette pressione, A parlare è stato soprattutto il campo che ha bocciato sonoramente alcune scelte estive. Ma la classifica, grazie anche alle penalizzazioni di Turris e Taranto, è ancora rimediabile a patto che gli innesti siano effettivamente di qualità. Come detto la squadra si ritroverà sabato. Tenendo presente i tempi del mercato che, ufficialmente scatterà il 2 gennaio, è plausibile che anche contro il Cerignola giochino gli stessi visti all'opera al Viviani di Potenza, una partita che il Messina ha gestito male nell'ultima mezz'ora di gioco, mostrando limiti tecnici e cartteriali evidenti.