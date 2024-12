Taormina, spettacolo e beneficenza insieme. Tanti grandi cuori per aiutare il Ccpm

Il bilancio di una manifestazione che ha avuto un successo inaspettato, e l’annuncio di un nuovo evento per coinvolgere ancora di più il pubblico per un nobile scopo. Non si ferma la macchina organizzativa per sollecitare le istituzioni a salvare il Centro di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina .

«Consegniamo al “Ccpm” il frutto concreto della solidarietà - ha detto De Luca - ma la solidarietà non si ferma e il prossimo evento si terrà il 3 luglio per continuare a sostenere il Centro. Una data importante perché il 30 giugno scade la proroga. Noi stiamo lavorando senza annunci eclatanti a far ragionare chi ha in mano la decisione conclusiva, le interlocuzioni stanno proseguendo e il presidente della Regione ha riacceso i riflettori e si sta facendo un lavoro in sinergia tra le istituzioni, come è giusto che sia, al di là delle posizioni politiche, che in queste dinamiche vanno lasciate lontane. L’obiettivo è la deroga definitiva - ha ribadito il sindaco - vogliamo portare nel mondo il brand di Taormina, città della vita».