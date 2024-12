Messina, miracolo di Natale: albero cade su un'auto in transito, illeso il conducente. Oltre 100 interventi

Se non è un miracolo di Natale poco ci manca. Tre alberi e alcuni pali dell'illuminazione sono crollati in via Altomonte, alle spalle del carcere nei pressi della Lelat. Un albero è finito su un'auto in transito con il conducente rimasto miracolosamente illeso. Ma sono tantissimi i danni. Squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate, da ieri mattina su tutto il territorio della provincia Messinese per interventi di soccorso connessi al forte vento e alle precipitazioni.

La maggior parte delle oltre 100 richieste di intervento (alberi pericolanti, caduta alberi, salvataggio animali, tettoie pericolanti, soccorso a persone, canne fumarie pericolanti, pali illuminazione stradale pericolanti, muri pericolanti, ascensori bloccati, guaine di tetti pericolanti, intonaci pericolanti, sgombero dovuto a distesto statico, incidente stradale, cavi elettrici pericolanti, antenna pericolante, frana e caduta massi, recupero autovetture e veicoli, ponteggio pericolante, principio d'incendio, ecc.) portate a termine in maniera incessante, con tutte le risorse disponibili e grande professionalità, hanno interessato i comuni di Messina, Milazzo, Patti, Sant'Agata Militello, Villafranca Tirrena, Reitano, Naso, Capo d'Orlando, Rometta, Montagnareale, Gioiosa Marea, Lipari, Barcellona Pozzo di Gotto, Santa Lucia del Mela, Roccalumera, Furci Siculo, Venetico, dando anche supporto al Comando di Catania con l'autogru VF dove, a Motta Sant'Anastasia (CT), è avvenuto un incidente stradale. Nella clip la messa in sicurezza di un albero caduto sulla sede stradale a Messina.