Messina, l'ultimo commosso saluto a Marina e Aurora. "A Santo Stefano ci sarà sempre posto per voi" FOTO

Sono stati celebrati oggi pomeriggio nella chiesa di S.Giovanni di S.Stefano Briga i funerali di Marina Calabrese e della figlia Aurora Pellegrino morte venerdì scorso nell'incidente sulla A/2 in provincia di Cosenza.

La famiglia calabrese stava viaggiando verso Roma dove avrebbe trascorso le festività. All'altezza di Mormanno l'auto è rimasta coinvlta in una tamponamento a catena che ha interessato 11 mezzi. Nell' impatto con un mezzo pesante, sono rimasti feriti il padre e il figlioletto di 3 anni.

Oggi le strazianti esequie. "Per Marina e Aurora non c'era più posto in questa vita come in quell'auto e su quella autostrada – ha detto nell'omelia don Matteo Culletta. Gesù nasce in una mangiatoia in un luogo diverso da quello prevedibile e ora ­ha detto ­vi è stato preparato un nuovo posto dove vivere. Per voi c'è posto anche qui in mezzo a noi a Santo Stefano Briga, nei nostri cuori. Adesso stiamo imparando a volervi ancora più bene. Per voi, noi avremo sempre posto, nel cuore nostro e di Dio".