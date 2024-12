Messina, l'incidente mortale a Ponte Schiavo. A Mili Marina e Santa Margherita dolore e lacrime per Domenico Oteri

Sarà un Natale di lacrime e dolore per le famiglie messinesi colpite dalla perdita dei loro cari per i gravi incidenti stradali che hanno macchiato di sangue la giornata di domenica scorsa. A Mili Marina e Santa Margherita si piange la tragica morte di Domenico Oteri 72 anni, centrato da una Fiat 500 condotta da una 31enne mentre attraversava la strada all’altezza di Ponte Schiavo. Sgomento e dolore anche per un’altra famiglia: quella di Francesco Galletta, 77 anni, morto sul colpo dopo essere finito fuori strada sulla Tangenziale mentre era alla guida di una Suzuki Gran Vitara.

Domenico Oteri era appena uscito da un noto locale sulla Strada statale 114 dove aveva festeggiato la laurea della nipote. Un’occasione lieta che si è trasformata in tragedia. Come ricostruito dalla Polizia municipale erano circa le 18.30, il pensionato stava attraversando la strada quanto è stato centrato in pieno dall’utilitaria che procedeva in direzione Messina. Nelle vicinanze un altro gruppo di persone che poco prima aveva attraversato la strada. L’impatto con l’utilitaria è stato fatale per l’anziano. Poi la corsa disperata verso il pronto soccorso del Policlinico dove però i medici non hanno potuto fare nulla per strapparlo alla morte. È toccato agli agenti della polizia municipale eseguire i rilievi dell’incidente, ascoltando anche diverse persone. Sul posto è arrivato anche il comandante della polizia municipale Giovanni Giardina. Sembra che quel tratto di strada non sarebbe ben illuminato. L’auto è stata posta sotto sequestro e la donna che era alla guida sottoposta ad alcol e drug test. La procura ha avviato un fascicolo, sarà il magistrato a decidere se disporre o meno l’autopsia. La notizia ha gettato nel dolore le comunità di Mili Marina e Santa Margherita dove Oteri era cresciuto e abitava.