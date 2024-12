Tragedia sfiorata a Messina, le raffiche di vento spezzano coperture di tetti e terrazzi e colpiscono un'auto in sosta: seri danni ad una Fiat 500 FOTO

Poteva trasformarsi in tragedia l'episodio avvenuto nel pomeriggio all'interno del complesso residenziale Puglisi di via S. Jachiddu a Messina.

Il forte vento, che in queste ore ha raggiunto velocità impressionanti, ha sradicato la copertura impermeabile di alcuni tetti e terrazze all'interno del complesso. La struttura, sollevata e trasportata dalla violenza delle raffiche, è poi finita nel parcheggio scoperto, dove ha colpito diverse auto in sosta. I danni ai veicoli sono stati ingenti: una Fiat 500 ha riportato il tetto completamente sfondato, mentre altre automobili hanno subito ammaccature e rotture dei cristalli. Fortunatamente nessuna persona in quel momento stava passando da lì.