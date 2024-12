Messina, grande successo per la consegna dei giocattoli: centinaia di bambini in festa a Piazza Cairoli

Si è svolto l’atteso evento di consegna dei giocattoli a Piazza Cairoli, un appuntamento che ha visto la partecipazione di centinaia di bambini e famiglie, regalando alla città un pomeriggio di gioia e condivisione. L’iniziativa, organizzata dall’ Associazione Morgana in collaborazione con ORUM e Fondazione Dragotto, ha segnato un nuovo traguardo per l’VIII edizione della Raccolta di Giocattoli. Grazie al contributo della cittadinanza sono stati distribuiti oltre 600 giocattoli ai bambini della città. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere valori di solidarietà, inclusione e beneficenza, regalando un sorriso a tutti i bambini, con particolare attenzione a coloro che vivono situazioni di difficoltà economica.

Il clima di festa è diventato magico allestendo Piazza Cairoli con spettacoli, artisti in maschera e l’incantevole show delle bolle di sapone, regalando sorrisi e momenti indimenticabili a grandi e piccini. Ma il programma non si ferma qui: lunedì 23 dicembre, alle ore 18:30, presso l’oratorio della Parrocchia San Matteo di Giostra, i bambini dell’oratorio assisteranno allo spettacolo teatrale “Il Principe Ranocchio” a cura del gruppo teatrale “Buio in Sala”. Al termine della rappresentazione seguirà un rinfresco e la distribuzione di ulteriori giocattoli. L’Associazione Morgana desidera ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita dell’evento. Ogni giocattolo donato è stato un segno di speranza e affetto per i bambini della nostra comunità. Grazie per aver reso possibile questo momento di festa e condivisione.