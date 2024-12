L'Università si prepara ad accogliere il presidente Mattarella: un programma ricco di eventi per celebrare il 70° anniversario della Conferenza di Messina

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a gennaio sarà a Messina per presiedere la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi, evento che si inserisce in un programma di celebrazioni dedicato al 70° anniversario della storica “Conferenza di Messina”.

La tre giorni di eventi, che scatterà il 20 gennaio, ha come obiettivo non solo quello di rendere omaggio al contributo storico della città e dell’Ateneo alla costruzione dell’Unione Europea, ma anche di rilanciare il ruolo di Messina come crocevia di cultura e dialogo europeo.

Il programma degli eventi