Capo d’Orlando, l’Sos dei residenti di Bruca: nuove paure per i prossimi marosi

Le mareggiate che si sono abbattute sulla costa di Capo d’Orlando hanno dato una tregua ai residenti di contrada Bruca, sulla via Trazzera Marina, nella periferia ovest della città, dove le onde erano penetrate in una abitazione. Però la tregua dovrebbe durare poco perché già per oggi le previsioni meteo-marine annunciano mare agitato.

Ritornerà così l’incubo per gli abitanti della zona le cui abitazioni, a causa dell’erosione della costa che ha inghiottito la spiaggia, sono ormai a pochi passi dal mare. Le loro testimonianze raccontano una preoccupazione sempre più dilagante «Sono un residente di una delle abitazioni che si affacciano sulla spiaggia, in via Trazzera Marina da più di 30 anni, e sento il bisogno di esprimere la mia crescente preoccupazione riguardo all’erosione della costa che stiamo vivendo». È Gabriele Lazzara a raccontare alla Gazzetta de Sud lo stato di angoscia in cui vive insieme alla famiglia per poi aggiungere: «La situazione è ormai critica. L’erosione sta erodendo lentamente la linea di riva, mettendo a rischio non solo la bellezza naturale del nostro paesaggio ma anche la sicurezza delle case e delle infrastrutture. I danni potrebbero diventare incalcolabili se non si interviene tempestivamente con soluzioni efficaci. È necessario un intervento urgente per proteggere la spiaggia e le abitazioni, preservando un ambiente che è fondamentale non solo per noi residenti, ma anche per l’economia locale legata al turismo della nostra bella Capo d’Orlando»