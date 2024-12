Messina, ennesimo incidente mortale: uomo di 72 anni travolto sulla Statale 114. Aveva appena festeggiato la laurea della nipote

Ennesimo incidente mortale sulle strade di Messina. Un uomo di 72 anni è stato travolto da un’auto, nel tardo pomeriggio di oggi, mentre attraversava la strada sulla Statale 114, all’altezza di un locale di Ponte Schiavo. L'uomo, Domenico Oteri, era appena uscito dal locale dove aveva festeggiato la laurea della nipote, quando è stato centrato in pieno da una Fiat 500 condotta da una donna di 31 anni. Sul posto personale della polizia municipale e gli operatori del 118 che hanno immediatamento prestato soccorso all'uomo, morto poi morto in ospedale, al Policlinico, dove è giunto in ambulanza in condizioni già disperate.