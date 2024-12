L'aliscafo Villa-Messina parte con un'ora di ritardo per attendere altri passeggeri dei treni: enormi disagi per quelli che hanno atteso a bordo

Non va. Altro che continuità territoriale! Ennesima disavventura per chi deve oltrepassare lo Stretto arrivando in treno dal nord. Ieri sera l’aliscafo Blue Jet che doveva partire secondo l’orario programmato alle 19, è partito poco dopo le 20 da Villa S. Giovanni verso Messina. Per oltre un’ora quindi i passeggeri sono rimasti seduti a bordo dell’imbarcazione per attendere, questa la motivazione che gli è stata data, i passeggeri che arrivavano con altri treni che evidentemente viaggiavano con ritardo. In pratica, per evitare disagi a quanti non avrebbero trovato l’aliscafo a Villa, ne sono stati creati altrettanti a quelli che erano giunti all’imbarco delle navi veloci in orario pensando che in 20 minuti sarebbero stati a Messina. Molti dei viaggiatori erano reduci da un lungo viaggio per trascorrere le vacanze nelle loro citta di origine in Sicilia. Se per i messinesi l’ora abbondante di ritardo può essere stata “digerita” con l’aver riabbracciato i propri cari che li attendevano al molo (nella foto), ma non si può dire altrettanto per tutti quelli che, diretti in altre località dell’Isola, hanno avuto il loro bel da fare per riprogrammare la prosecuzione del viaggio.