Incidente mortale sulla Messina - Palermo, nell’auto anche due giovani: sono illesi ma sotto choc

Si sono conclusi a tarda notte gli accertamenti sull’incidente avvenuto sull’autostrada Messina - Palermo, costato la vita a Milena Paratore, 40 anni, di Oliveri. Con altri due amici, rimasti illesi ma sotto choc, si stavano dirigendo verso Messina. Niente lasciava presagire che da lì a poco la serata di sarebbe trasformata in tragedia.

L’incidente si è verificato intorno alle 22, sulla corsia di marcia in direzione Messina della Tangenziale, tra gli svincoli di Giostra e Boccetta. La dinamica è ancora in corso di accertamento. Secondo quanto delineato finora dalla Polizia stradale, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. La giovane donna era a bordo di una Fiat Panda con altri due amici. Erano pariti da Oliveri per trascorrere qualche ora in serenità, avevano appena superato lo svincolo di Giostra.

Giunti in prossimità di una grande curva, circa 3-400 metri dopo l’uscita di Giostra, all’improvviso la Fiat Panda ha sbandato paurosamente da una parte all’altra, prima di ribaltarsi per finire su un vicino terrapieno accanto al guardrail. L’impatto è stato violento. Milena è morta praticamente sul colpo. I soccorritori di un’ambulanza del 118, purtroppo non hanno potuto fare nulla per strapparla alla morte, mentre non hanno riportato ferite i due amici, che erano in auto con lei.

I due giovani, un ragazzo e una ragazza sono stati sentiti dagli agenti della Polizia stradale che sta cercando di ricostruire la dinamica. Da chiarire se tra le cause c’è anche la forte ondata di maltempo che ha colpito tutto il territorio.