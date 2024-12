Villafranca, in appalto lavori per la sicurezza di Calvaruso

Obiettivo messa in sicurezza del territorio. Sarà presto aggiudicata la gara per i lavori di messa in sicurezza delle scarpate, il rifacimento del piano viabile, il ripristino dei tombini e la raccolta delle acque lungo la strada provinciale 52 di Calvaruso. Interventi finanziati con 500.000 euro dalla Protezione civile regionale.

«Finalmente si concretizza questo progetto – dichiara il sindaco Giuseppe Cavallaro – A breve saranno affidate e poi avviate le opere di messa in sicurezza di un'importante porzione di territorio dove esistono criticità». Gli elaborati tecnici sono stati redatti dall'ingegnere Alfredo Russo. Il centro abitato principale trova sviluppo a margine della Statale 113 ed è costituito dai rioni di Divieto, Castelluccio, Baronia, Centro e Castello. A monte di questo nucleo abitativo trovano invece spazio le due frazioni collinari, Calvaruso e Serro, raggiunte entrambe dalla strada provinciale Sp52. Nel territorio comunale si rileva la presenza di tre corsi d’acqua a cielo aperto e di due, convogliati nella parte terminale in cunettone, tutti a carattere spiccatamente torrentizio.