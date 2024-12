Unità di oncologia a Barcellona, vince il diritto alle cure

Inaugurata ieri nell’ospedale “Cutroni Zodda”, la nuova Unità operativa semplice di Oncologia medica. A tagliare il nastro che fino a ieri delimitava l’accesso alla nuova Unità, al quarto piano del presidio, il direttore generale dell’Asp Giuseppe Cuccì, assistito dal dirigente generale del Dipartimento per la Pianificazione strategica dell’Assessorato regionale alla Salute Salvatore Iacolino e dal deputato e componente della Commissione Sanità dell’Ars, on. Pino Galluzzo e dal sindaco Pinuccio Calabrò.

Subito dopo l’accesso al nuovo reparto ristrutturato e adeguato alle nuove norme. A spiegare agli ospiti le attività della nuova Unità operativa semplice di Oncologia medica è stato il primario dell’Unità operativa complessa di Oncologia di Taormina, Francesco Ferraù, con la responsabile del reparto, Rosalba Rossello. Presenti, oltre al sindaco Calabrò, il presidente del Comitato dei sindaci del Distretto D - 28, Nino Todaro, sindaco di Montalbano Elicona ed il suo predecessore alla guida del comitato, Eugenio Aliberti, sindaco di Rodì Milici, e la senatrice Ella Bucalo. Presenti anche rappresentanti delle associazioni di pazienti oncologici, Angela Bianchetti e Antonella Di Natale, quest’ultima accompagnata dal figlio Peppe Maimone, presidente e fondatore dell’A.d.a.s.c. - Associazione difesa Ambiente e Salute dei cittadini, fondata 19 anni fa, quando sua mamma si ammalò per la prima volta di tumore, assieme alle due coraggiose donne che non hanno mai smesso di lottare. Angela Bianchetti e Antonella di Natale sono le persone che più di ogni altre si sono battute per ottenere l’attivazione dell’Unità operativa di Oncologia di prossimità in grado di somministrate adeguate cure di chemioterapia a favore della popolazione del vasto comprensorio.