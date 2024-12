Oggi a Roccafiorita l’addio a Catena Russo, vittima di un incidente a Sant’Alessio Siculo

Eseguita ieri mattina all’ospedale di Taormina l’autopsia sulla salma di Catena Russo, la 58enne di Roccafiorita deceduta dopo l’incidente stradale di lunedì sera, sulla Statale 114 a Sant’Alessio Siculo.

In mattinata, la sostituta procuratrice Annalisa Arena della Procura per i minorenni, titolare del fascicolo per omicidio stradale a carico del 17enne di Furci Siculo conducente del motociclo che ha travolto la donna mentre attraversava, ha conferito l’incarico al medico legale Daniela Sapienza e nelle ore successive si è svolto l’accertamento tecnico irripetibile nella camera mortuaria del “San Vincenzo”, finalizzato a stabilire l’esatta causa della morte, i traumi subiti nell’impatto e le conseguenze.

All’esame autoptico hanno partecipato anche il medico legale Gennaro Baldino, consulente di parte della famiglia assistita dall’avv. Santino Russo, mentre i familiari del 17enne, difeso dagli avvocati Angelo Colosi e Tommaso Autru Ryolo, non hanno nominato periti. La salma di Catena Russo giungerà questa mattina nella sua casa di Roccafiorita, dove alle 15 si terranno i funerali nella chiesa Santa Maria Immacolata. Il sindaco Concetto Orlando ha proclamato ieri pomeriggio il lutto cittadino «tenuto conto della profonda e straordinaria emozione suscitata in tutta la cittadinanza dall’evento luttuoso – ha scritto nell’ordinanza – e ritenendolo opportuno e doveroso, interpretando il comune sentimento della popolazione, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore».