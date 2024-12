Nebrodi imbiancati, la Città Metropolitana di Messina al lavoro per garantire la viabilità dopo la nevicata FOTO

La Città Metropolitana di Messina è impegnata sin dalle prime ore di oggi in una serie di interventi per assicurare la transitabilità lungo le arterie stradali colpite dalle intense nevicate che hanno interessato il comprensorio dei Nebrodi.

Il personale di Palazzo dei Leoni, con l’ausilio di mezzi spazzaneve, è in azione per liberare i tratti stradali maggiormente colpiti. Tra le strade provinciali interessate dalle operazioni di sgombero figurano la SP 166 di Bolo, che collega i Comuni di Cesarò e San Teodoro, la SP 168 "Caronia – Capizzi" e la SP 110 "Montalbano Elicona – Polverello".

Le attività sono coordinate per garantire la sicurezza della circolazione e ridurre al minimo i disagi per gli utenti della strada, in particolare lungo le direttrici strategiche per i collegamenti nei territori montani.

Si ricorda a tutti i conducenti che, lungo le strade esposte al rischio di neve e ghiaccio, è obbligatorio avere a bordo le catene o utilizzare pneumatici invernali, come previsto dalla normativa vigente. L’appello della Città Metropolitana è di rispettare tali disposizioni e prestare massima attenzione alla guida per evitare incidenti.