Isole Eolie sferzate dal maltempo. Bloccati tutti i collegamenti

Imperversa il maltempo sulle Eolie con conseguente blocco dei collegamenti marittimi. L’unico mezzo a collegare Milazzo con Vulcano-Lipari- Salina e viceversa è stata la nave “Nerea” di Caronte&Tourist isole minori.

Intanto un esposto sui collegamenti marittimi da e per Filicudi ed Alicudi è stato presentato da una cinquantina di abitanti alla stazione dei carabinieri di Filicudi e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nel documento viene chiesto «alle autorità autorità competenti di verificare i motivi per cui sono state annullate diverse corse da e per Filicudi e Alicudi negli ultimi mesi, sia con gli aliscafi che con le navi. In vari casi le condizioni meteomarine nei porti di attracco di Filicudi Porto, Pecorini o Alicudi erano, secondo noi, compatibili con l’attracco dei mezzi».

«Chiediamo, quindi – si legge nell’esposto – una verifica attenta e precisa delle corse effettuate dal 1° settembre ad oggi al fine di verificare le corse annullate e le motivazioni che le hanno determinate causando gravi disagi ai residenti e non, considerando che spesso i mezzi collegavano le altre isole senza raggiungere Filicudi e Alicudi».