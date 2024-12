Il sacerdote accusato di abusi sessuali. La Procura di Messina chiede il rito immediato

La Procura vuole fare presto. È ha chiesto il rito immediato per il 49enne sacerdote rogazionista Claudio Marino, originario di Torino, che per lungo tempo in città ha diretto l’Istituto antoniano “Cristo Re” dei padri rogazionisti.

È lì, in una di quelle stanze dell’Istituto, che secondo quanto ha ricostruito la Procura nell’estate del 2022 ha violentato una migrante tunisina, all’epoca 37enne.

La Procura a suo tempo ne aveva chiesto l’arresto in carcere, lui adesso si trova agli arresti domiciliari a Napoli, così come ha deciso un paio di mesi addeitro la gip Monia De Francesco. In questi ultimi mesi era infatti responsabile di una comunità alloggio per minori e di una casa famiglia a Napoli, dove evidentemente è stato trasferito nei mesi scorsi da Messina. Ad assisterlo sono gli avvocati Salvatore Silvestro e Elena Florio di Messina, con la collega romana Delia Urbani.

Si tratta di un’inchiesta gestita dalla pm Stefania La Rosa e dal procuratore aggiunto Marco Colamonici, che ad ottobre sfociò nella richiesta d’arresto del sacerdote.