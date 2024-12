Il Comune di Messina tra i beneficiari del fondo "Sport e Periferie": così potrà rinascere l'impianto "Nicola Bonanno"

Oggi la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Sport ha notificato al Comune la graduatoria che vede la città di Messina tra i beneficiari del bando "Fondo Sport e Periferie A_2024" per il finanziamento per la riqualificazione del campo sportivo "Nicola Bonanno".

Il progetto esecutivo di riqualificazione dell’impianto, prevede la trasformazione dell'esistente in un centro sportivo ultramoderno che prevede il rifacimento del campo con manto sintetico, la ristrutturazione degli spogliatoi e l'installazione di un impianto fotovoltaico da 30 kWp per l'efficientamento energetico e mira a rendere la struttura funzionale per l'attività sportiva agonistica inclusiva, con particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche.

"Abbiamo lavorato solo e questo è uno dei tanto frutti - ha detto il sindaco Federico Basile - ringrazio l’assessore Massimo Finocchiaro, l’assessore Francesco Caminiti e l’esperto allo sport Francesco Giorgio e tutti gli uffici coinvolti per il loro prezioso contributo nella predisposizione del progetto. Senza la loro dedizione e competenza, non sarebbe stato possibile trasformare un’idea ambiziosa in una realtà concreta".