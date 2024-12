Scontro mortale di Sant'Alessio, oggi l’esame sulla salma della 58enne Catena Russo

Sarà conferito questa mattina l’incarico per eseguire gli accertamenti tecnici irripetibili sulla salma di Catena Russo, la 58enne di Roccafiorita morta nella notte tra lunedì e martedì in seguito all’incidente stradale avvenuto lunedì sera sulla Statale 114 a Sant’Alessio Siculo.

La sostituta procuratrice Annalisa Arena della Procura della Repubblica per i minorenni di Messina, titolare del fascicolo per omicidio stradale aperto a carico del 17enne di Furci Siculo conducente del motociclo che ha travolto la donna mentre attraversava la strada, darà mandato al medico legale Daniela Sapienza di eseguire un esame esterno sul corpo della vittima e, se necessario, anche l’autopsia, operazioni che avverranno nella giornata di oggi nella camera mortuaria dell’ospedale di Taormina.

La famiglia Lo Giudice-Russo ha nominato come legale l’avv. Santino Russo, che ha scelto come consulente di parte per partecipare alle operazioni peritali il medico legale Gennaro Baldino, mentre il minorenne che quella sera era alla guida dello scooter Honda “Sh” 125cc è difeso dagli avvocati Angelo Colosi e Tommaso Autru Ryolo.

Le indagini sul tragico sinistro sono condotte dai carabinieri della Stazione di Sant’Alessio Siculo, che hanno inviato alla Procura per i minorenni l’informativa di reato con tutti gli elementi raccolti sin dagli istanti successivi all’incidente, con i rilievi effettuati sulla via Consolare Valeria, le sommarie informazioni rese da testimoni e la ricostruzione della dinamica effettuata anche grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza di un negozio e dell’ufficio postale, che dovrebbero aver ripreso tutta la scena. Tanti conoscenti di Catena Russo si stanno stringendo in queste ore attorno al dolore dei familiari nella loro abitazione di S. Teresa di Riva. L’ultimo saluto potrebbe avvenire nel pomeriggio o domani.