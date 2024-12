Ritrovato senza vita Giuseppe Grasso, il cacciatore messinese era scomparso nelle campagne di Antillo

Da ieri si erano mobilitati i Carabinieri, i Vigili del Fuoco del Distaccamento volontari di Antillo, i colleghi del Distaccamento di Letojanni, il Soccorso Alpino e Speleologico Sicilia, le unità cinofile del Soccorso Alpino e dell'Associazione Nazionale Carabinieri, la Guardia di Finanza della Stazione di Nicolosi, la Polizia metropolitana e la Protezione civile, che hanno raggiunto la zona per avviare le ricerche, anche con l’utilizzo di telecamere termiche e droni. Operazioni andate avanti per tutta la notte.

Tragico esito per le ricerche del cacciatore Giuseppe Grasso, 82 anni, residente a Castelmola, scomparso dal pomeriggio di ieri durante una battuta di caccia a Antillo . A mezzogiorno di oggi i soccorritori hanno individuato il suo corpo senza vita in un terreno privato alle spalle della zona dove ieri erano iniziate le ricerche e sono state avviate le attività di recupero della salma.

Questa mattina è giunto in volo anche l’elicottero "Drago 165" del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania, ma la ricerca aerea non ha prodotto esito positivo e alle 11 il velivolo è tornato alla base, mentre sul posto sono rimaste le squadre dei Vigili del Fuoco e il personale addetto ai droni. Alle 12 è stato individuato il corpo dell’82enne, deceduto molto probabilmente per cause naturali o per una caduta accidentale.