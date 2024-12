Pace del Mela, lutto cittadino e funerali a Giammoro per la piccola Maria Mennuti

Le luci di Natale sembrano spente e un silenzio assordante avvolge tutta Pace del Mela prima dei funerali della piccola Maria Mennuti fissati per lunedì mattina, alle 10, nella chiesa Santa Maria del Rosario di Giammoro. Nessuno si capacita per una vita che troppo presto ha lasciato questo mondo. Maria era dolcissima e di un'intelligenza acuta, nel fiore dei suoi 11 anni, e non si può pensare di non vederla più sorridere e non poterla più incontrare né abbracciare, all'istituto Marconi dove frequentava la prima media, in parrocchia dove era sempre presente, all'Oratorio della Speranza “Sentinelle del Mattino” dove partecipava alle varie attività. Un intervento chirurgico difficile e non più rinviabile, l'ennesimo, stavolta alla schiena, avrebbe dovuto aiutarla a stare meglio e per questo in un altro viaggio della speranza con mamma e papà Maria era arrivata fino a Trieste, dove non ce l'ha fatta e si è spenta in ospedale. Sono ore confuse, di attesa per il ritorno in paese della piccola salma previsto per sabato notte. Domenica, dopo la messa serale, alle 19,30, una veglia di preghiera le sarà dedicata. «Conoscendo Maria che aveva una fede grande, il regalo più bello che possiamo farle è pregare per lei e con lei, ma soprattutto per i suoi cari», ha detto il parroco padre Michele Chiofalo. Intanto è stato sospeso da parte del primo cittadino anche il giro delle scuole in programma per la consegna degli omaggi natalizi agli alunni.

«Non è facile. Ci è capitato già altre volte. Non è la prima volta che, come comunità, affrontiamo una perdita dolorosa. Ma il dolore è troppo forte. Maria era un esempio vivente. Era una forza, era la forza. Maria era una luce. Una luce che ha illuminato la nostra Comunità che, affranta, si stringe intorno a Gladys e Daniele», ha dichiarato il sindaco Mario La Malfa anche in un post social del comune, e che per il giorno delle esequie proclamerà il lutto cittadino. Anche dal comune di San Pier Niceto, il sindaco Domenico Nastasi e l'amministrazione comunale hanno voluto rivolgere via social un pensiero bello per «la bambina speciale di Pace del Mela che ci ha lasciati, procurando in noi un grande dolore.