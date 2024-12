Messina dice 'no' ai botti di Capodanno rumorosi: ordinanza del sindaco Basile

Con un'apposita ordinanza (la n. 170/2022) si sancisce il divieto di utilizzo di petardi, botti, mortaretti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale, nel periodo compreso tra il 20 dicembre e il 10 gennaio di ogni anno. Pertanto, il divieto sarà valido fino al 10 gennaio 2025.

“Per territorio comunale - secondo l’ordinanza - si intendono tutti i luoghi coperti o all'aperto, sia pubblici che privati, all'interno e in prossimità di condomini, scuole, ospedali, case di cura, comunità di recupero varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, nonché in tutte le vie, piazze e aree pubbliche fatto salvo, ove vi siano regolari autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa in atto vigente che regola la materia de quo, è vietato l’utilizzo di petardi, botti, mortaretti e artifici pirotecnici di ogni genere”.

Non è consentito inoltre, “raccogliere eventuali artifici rimasti inesplosi, a seguito dell'eventuale inosservanza di quanto vietato, e comunque è proibito affidare a minorenni prodotti che - anche se non siano loro espressamente vietati - richiedano una certa perizia nel loro impiego comportando situazioni di pericolo in caso di utilizzo maldestro”.