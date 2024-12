Messina, avviati i lavori di ripristino del tratto di strada crollato a Zafferia

Si temeva di dover aspettare ancora, anche se la Città Metropolitana aveva assunto l'impegno di iniziare prima della fine dell'anno. E invece si è riusciti a superare tutte le previsioni e oggi a Zafferia è spuntata la prima ruspa. Sono partiti i lavori per ripristinare il tratto di strada crollata la sera del 29 novembre, forse a causa del maltempo. Un avvallamento che abitanti e consiglio della seconda municipalità avevano già segnalato più volte e che quella sera ha ceduto trascinando muro arginale del torrente e mezza corsia della strada che conduce al villaggio. Una ventina di metri di asfalto risucchiato, che non aveva intaccato per fortuna i sottoservizi che che ci sono all'interno dell'alveo. Come si può ben vedere infatti sono diverse le tubazioni che attraversano questo tratto e che riguardano acqua e gas. Dunque non è stato necessario dover coinvolgere altri enti per la programmazione degli interventi, il che ha dato alla Città metropolitana il vantaggio di poter procedere subito con la progettazione. Fino a ieri mattina si attendeva il via libera del Genio Civile sui calcoli statici, visto che si tratta di ripristinare il muro arginale del torrente, il parere è arrivato ieri stesso e dunque già stamattina i primi lavori propedeutici hanno avuto inizio. Si tratta di interventi programmati dalla Città Metropolitana, che ha competenza in quanto strada provinciale. Un intervento da circa 60 mila euro che servirà per sistemare tutto e ripristinare la sicurezza di quella che è l'unica via di collegamento verso il popoloso villaggio di Zafferia.