Mattarella a Messina per inaugurare all'Università il nuovo anno accademico

Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad inaugurare il 22 gennaio prossimo l'anno accademico dell’Università di Messina, con la rettrice Giovanna Spatari.

Un altissimo onore per l'Ateneo peloritano, che è uno dei più antichi d’Italia.

Il presidente Mattarella potrebbe anche aggiungere un altro appuntamento in città durante la sua visita, ma al momento non filtrano altri particolari dal Quirinale. Anche sulla prolusione che terrà non ci sono al momento anticipazioni, è comunque tradizione che venga incentrata, su istruzione, saperi, e sul fondamentale ruolo delle università nel nostro Paese, un argomento su cui il presidente Mattarella è più volte intervenuto in questi anni.