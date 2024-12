La furia del maltempo sulla Tirrenica a Messina: caduto un albero sulla SS 113 alla pineta di Calamona FOTO

Le furia del maltempo si sta abbattendo con forza su tutta la fascia tirrenica meridionale e anche a Messina la pioggia e il vento hanno causato danni.

Alla pineta di Calamona sulla Statale 113, nel tratto tra Mortelle e San Saba, è caduto un albero ma fortunatamente in quel momento non transitava nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il punto in cui è caduto l'albero in un tratto, come evidenziato, molto colpito dal maltempo.

Sul posto è intervenuto anche l'ex consigliere della sesta circoscrizione Mario Biancuzzo che ha subito dato l'allarme perchè dopo la caduta i rami avevano invaso la strada.