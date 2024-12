La "crisi dei cantieri navali nel Messinese", mille lavoratori a rischio: denuncia dei sindacati

E’ drammatica la situazione della cantieristica navale nel messinese, dove «storiche realtà rischiano di chiudere e un migliaio di addetti di perdere il lavoro». E’ la denuncia della Fiom Cgil Sicilia e di Messina dopo le assemblee dei giorni scorsi nei cantieri dell’area, in vista anche del rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

«Sono emerse realtà di grande crisi», dicono i segretari della Fiom Sicilia e di Messina, Francesco Foti e Daniele David che annunciano la presentazione di un dossier sulla situazione dei singoli cantieri che intendono presentare alle istituzioni - al Comune, alla Regione e alla Prefettura - insieme alla richiesta di apertura di un tavolo dal quale scaturisca un impegno concreto a difesa dei siti produttivi e del lavoro».

I due esponenti sindacali affermano: «Al Cantiere Palumbo c'era un piano industriale che prevedeva investimenti e assunzioni, ma non è stato mai attuato. Il cantiere è in stato di abbandono e l’Autorità portuale fa sapere che dal 2026 potrebbe non avere più l’idoneità a proseguire l’attività. Peraltro - rilevano Foti e David - essendo stato frazionato in una spa e una srl, i lavoratori, anche con stessa mansione, hanno trattamenti diversi».