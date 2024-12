Contrasto alla violenza negli stadi, il questore emette il Daspo a carico di due tifosi dell’Acr Messina

I due soggetti raggiunti da Daspo, già denunciati per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e violenza o minaccia degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, non potranno accedere a manifestazioni sportive per un periodo di cinque anni; inoltre, per entrambi, è stata applicata la prescrizione dell’obbligo di presentazione agli uffici di polizia.

A conferma della linea adottata rispetto a condotte violente e palesemente lesive dell’ordine e della sicurezza pubblica, la Digos ha proceduto a denunziare all’Autorità Giudiziaria un ulteriore soggetto, già gravato da provvedimento Daspo, emesso nei suoi confronti nell’agosto del 2023 per i fatti accaduti in un incontro di basket durante il quale aveva minacciato il giudice di gara strattonandolo e simulando di colpirlo con il trofeo destinato alla squadra vincente.

Lo scorso 29 novembre avrebbe violato le prescrizioni imposte dal suddetto provvedimento presentandosi ad un incontro di basket del Campionato Under 13 maschile regionale presso il palazzetto comunale PalaRitiro, nonché la normativa vigente invadendo il terreno di gioco.