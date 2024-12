Barcellona, minacce a una familiare e al compagno: ventenne in carcere. Non accettava la relazione con un ragazzo non mussulmano

Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - su richiesta dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale, diretta dal Procuratore Dott. Giuseppe Verzera - nei confronti di un ventenne, cittadino italiano di origini straniere, per i reati di atti persecutori, tentato incendio e violazione di domicilio.

In particolare, l’attività investigativa svolta dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto - sotto il costante coordinamento dell’Autorità Giudiziaria - ha consentito di accertare che le condotte delittuose dell’uomo fossero riconducibili al rifiuto da parte di una sua familiare di aderire alle regole del credo islamico e, nello specifico, di indossare il c.d. velo; al contempo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ventenne non accettava che la donna intrattenesse un legame sentimentale con un ragazzo non appartenente alla religione musulmana.