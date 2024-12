Tir fuori strada sulla Messina-Palermo, ferito il conducente

Incidente nella notte sulla A20 a Brolo. Un tir che proveniva da Messina in direzione Palermo è finito fuori strada, ha sfondato il guard rail e si è ribaltato mentre stava transitando sulla rampa dello svincolo brolese dove è stata da qualche giorno istituita l’uscita obbligatoria nelle ore notturne per consentire l’esecuzione di lavori sulla carreggiata direzione Palermo. L’autotrasportatore messinese, conducente del mezzo pesante, ha riportato varie ferite a quanto pare non particolarmente gravi, ed è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Patti. Per estrarre l’uomo dalla cabina del mezzo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto la Polizia Stradale del distaccamento di Sant’Agata Militello e le squadre del pronto intervento autostradale. L’uscita A20 di Brolo rimarrà chiusa sino al completamento delle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza.