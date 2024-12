Taormina, revocati gli stalli gratuiti ai militari delle Fiamme gialle

Hanno sortito gli effetti sperati le lamentele dei residenti di via Otto Geleng e piazza Padre Pio, che ad inizio mese hanno costituito il Comitato “Piazza Padre Pio” contestando la decisione del Comune di destinare otto stalli di parcheggio nella piazza ai veicoli a servizio del personale della Guardia di finanza, che ha sede di fronte, con il divieto di sosta per tutte le altre vetture. I cittadini, con un documento inviato all’amministrazione comunale, avevano chiesto il ritiro in autotutela dell’ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale, evidenziando le difficoltà per l’assenza di zone per la sosta e anche l’anomalia degli stalli riservati alle auto private dei finanzieri e non a quelle di servizio, come consentito dal Codice della strada.

Rimostranze che hanno prodotto risultati. Prima la Giunta, presieduta dall’assessore anziano Giuseppe Sterrantino, ha approvato un atto di indirizzo proposto dal vicesindaco Antonio Lo Monaco ai fini della revoca dell’ordinanza del 2 dicembre, vista anche un’ulteriore nota sottoscritta da decine di residenti della zona con la richiesta di poter disporre dei parcheggi e ritenendo prioritario creare le condizioni di una migliore vivibilità dei cittadini. E ieri è arrivata la revoca dell’ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale, Giuseppe Cacopardo, con la quale sono stati assegnati adesso quattro stalli sul lato sinistro di via Otto Geleng ai veicoli di servizio della Guardia di finanza e riposizionati i posti auto per diversamente abili, mentre tutti gli altri parcheggi rimangono a disposizione dei residenti. Ad Asm il compito di ripristinare la segnaletica come previsto dall’ordinanza, che entrerà in vigore il 23 dicembre.