Messina, si è insediato il nuovo CdA dell'Ipab Collereale

Sì è insediato oggi, 19 dicembre, il nuovo Consiglio d’Amministrazione dell'Ipab Collereale di Messina. Ad affiancare il presidente mons. Nino Caminiti ci saranno il vice mons. Mario Di Pietro e i consiglieri laici Ulisse Cambria, Francesco Mangano e Renato Milazzo.

"Sono grato per il lavoro svolto in questi anni difficili per la Casa, agli uscenti Rocco Della Cava e Ignazio Lembo", ha detto mons. Caminiti. "Continueremo a lavorare per il bene della città e degli anziani, nel segno dell'accoglienza e dello spirito di carità che ha sempre caratterizzato questa realtà fondata 197 anni fa".

Insieme al sacerdote a prendersi cura degli ospiti ci sono le religiose Bene Tereziya del Burundi, figlie di Santa Teresa di Gesù Bambino guidate dalla superiora suor Maria Therese e il cappellano padre Alessandro Sframeli.