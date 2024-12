Il questore di Messina Gargano: “Nel mondo della sicurezza dobbiamo essere tutti protagonisti”. Ma è allarme droghe

“Nel mondo della sicurezza dobbiamo essere tutti protagonisti”. Con questo invito, il questore di Messina, Annino Gargano, ha aperto l’incontro con gli operatori dell’informazione per illustrare alla cittadinanza i risultati raggiunti dalla polizia nel corso dell’anno che volge al termine. Un bilancio definito “positivo” da Gargano, che ha insistito sul valore della prevenzione, con l’applicazione di tutti quegli strumenti quali Daspo, Daspo Willy, misure connesse al Decreto Caivano e ammonimenti, che continuano a mostrarsi utilissimi. “Nel 2025 ci attendono tante sfide, di fronte alle quali bisogna essere preparati”, ha specificato il questore, che non ha nascosto la preoccupazione per l’ampia diffusione di droghe in città, compreso il consumo di crack.