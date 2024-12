Crisi Acr Messina, Basile e Pergolizzi scrivono a Sciotto. Chiedono un incontro istituzionale sul futuro societario

Il sindaco Federico Basile e il presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi hanno scritto al presidente dell'Acr Messina Pietro Sciotto, per definire le modalità di un incontro istituzionale sul futuro dell'Acr Messina. "In qualità di Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale della Città di Messina, - si legge nella nota - desideriamo manifestarle la profonda rilevanza che la Società A.C.R. Messina ricopre nel tessuto sociale e culturale del nostro territorio. La Sua attività sportiva, infatti, non solo sostiene e promuove i valori dello sport, ma contribuisce attivamente a rafforzare il senso di appartenenza e la coesione della nostra comunità. Alla luce di tale importanza, - prosegue la nota - Le chiediamo cortesemente di programmare un incontro istituzionale, al fine di approfondire, anche in considerazione della trattativa in corso, le prospettive future della Società, valutare i piani di sviluppo e condividere possibili strategie per affrontare le eventuali sfide che si presenteranno. Riteniamo che un confronto diretto possa favorire un dialogo costruttivo e consentire di individuare, con lungimiranza, soluzioni sostenibili e orientate alla crescita del Club. Confidando nella Sua disponibilità, restiamo in attesa di un Suo gentile riscontro per definire i dettagli organizzativi dell’incontro. Nell’attesa, La ringraziamo anticipatamente per l’attenzione riservata alla presente istanza e Le porgiamo i nostri più cordiali saluti", conclude il documento.