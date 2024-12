Undicenne muore durante un intervento al Nord, la comunità di Pace del Mela sotto shock

Comunità scolastica e paese sotto shock per l'improvvisa scomparsa di Maria, la ragazzina diversamente abile di 11 anni, che frequentava la I B del plesso Marconi della scuola secondaria dell'istituto comprensivo di Pace del Mela. La notizia, giunta questa mattina, ha gettato nello sconforto quanti conoscevano la dolcissima Maria e hanno avuto modo di incontrare il suo sorriso. La comunità scolastica e l'amministrazione comunale si uniscono al dolore della famiglia, molto conosciuta e stimata in paese e nel comprensorio tirrenico. Tutte le manifestazioni scolastiche previste per il Natale sono state annullate in segno di lutto. Dalle prime notizie che si conoscono, la ragazzina sarebbe deceduta durante un intervento chirurgico, eseguito in una clinica fuori dalla Sicilia.